مباشر في الدوري - وادي دجلة (1) - (1) مصر للمقاصة.. جوووول التعااادل

تابع مباشرة مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة اليوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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ق51: جووول أحمد عاطف يدرك التعادل لدجلة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم مصر للمقاصة بهدف دون رد.

ق45+3: جوووول أول للمقاصة بركلة خلفية مزدوجة من بيكلي ارتطمت بمدافع دجلة محمود مرعي وسكنت الشباك.

ق35: مازال التعادل مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

ق25: مازال التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى الآن.

ق13: تسديدة قوية من محمد دسوقي يتصدى لها محمد عبد المنصف

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل