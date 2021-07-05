مباشر في الدوري - وادي دجلة (1) - (1) مصر للمقاصة.. جوووول التعااادل
الإثنين، 05 يوليه 2021 - 16:38
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة اليوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
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ق51: جووول أحمد عاطف يدرك التعادل لدجلة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الاول بتقدم مصر للمقاصة بهدف دون رد.
ق45+3: جوووول أول للمقاصة بركلة خلفية مزدوجة من بيكلي ارتطمت بمدافع دجلة محمود مرعي وسكنت الشباك.
ق35: مازال التعادل مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.
ق25: مازال التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى الآن.
ق13: تسديدة قوية من محمد دسوقي يتصدى لها محمد عبد المنصف
انطلاق المباراة
اللقاء ينطلق بعد قليل
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