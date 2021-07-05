فحص طبي لرباعي المنتخب الأولمبي.. وحصول الشناوي والونش ومجدي على اللقاح

يخضع رباعي المنتخب الأولمبي أحمد حجازي ومحمد الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعبد الرحمن مجدي لفحص طبي شامل غدا الثلاثاء.

وكشف المنتخب الأولمبي عن خضوع الرباعي لفحص طبي بأحد المستشفيات بمعرفة الجهاز الطبي بقيادة أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبي.

ويأتي ذلك ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بعمل ملف صحي شامل لجميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو.

وكان المنتخب الأولمبي قد خضع لفحص طبي شامل في المعسكر الأخير خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو الماضي ولعب خلاله مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا.

وكان عبد الرحمن مجدي قد غاب عن المعسكر الأخير بالإضافة لثلاثي الكبار الذين تم اختيارهم عن طريق شوقي غريب المدير الفني.

ومن المقرر أن يحصل الثلاثي الشناوي والونش وعبد الرحمن مجدي على المصل المضاد لفيروس كورونا بينما حصل عليه حجازي خلال مشاركته في الدوري السعودي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويواجه الفراعنة منتخب إسبانيا في أولى المباريات يوم 22 يوليو قبل أن يلتقي منتخب مصر بالأرجنتين يوم 25 يوليو ويختتم مواجهاته أمام أستراليا يوم 28 يوليو.