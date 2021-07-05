رومانو: حكيمي يخضع للفحص الطبي في باريس.. وصفقة راموس تتم قريبا

قال فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات لاعبي الكرة القدم، إن أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان يسافر الآن صوب باريس للخضوع لفحص طبي مع نادي باريس سان جيرمان.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكتب رومانو في تويتر تعليقا على صورة طائرة نشرها اللاعب المغربي: "حكيمي يسافر الآن لباريس للخضوع للكشف الطبي".

وأضاف "ثم سيوقع عقدا يمتد إلى 2026".

وأتم "صفقة سيرخيو راموس ستتم هذا الأسبوع أيضا".

Achraf Hakimi now flying to Paris in order to undergo his medical and then sign until June 2026 as new Paris Saint-Germain player. Here-we-go 🛬 🇫🇷 #PSG Also Sergio Ramos deal will be completed this week. https://t.co/e9SuSsjvUf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2021

وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان صرح أن حكيمي اقترب من باريس سان جيرمان.

وتشير تقارير إلى أن الصفقة ستكلف النادي الفرنسي 70 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

وعلى الجانب الآخر، رحل المدافع المخضرم راموس عن ريال مدريد وبات قريبا من ارتداء القميص الأزرق لباريس سان جيرمان.

وتعاقد باريس مع جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط السابق لليفربول.