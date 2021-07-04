تاكيس يبحث عن الانتصار الأول..بيراميدز يتعادل ضد إنبي في مباراة مثيرة

الأحد، 04 يوليه 2021 - 21:12

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - بيراميدز ضد إنبي

تعادل بيراميدز ضد إنبي، 1-1، في الجولة 28 من الدوري المصري، في مباراة مثيرة جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر مرتين وتعادل مرتين آخرهما ضد الأهلي 2-2، التي كانت المباراة الأولى لمدربه اليوناني تاكيس جونياس، الباحث عن انتصاره الأول.

أما فريق المدرب حلمي طولان فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الخمس مباريات الأخيرة، حيث تعادل 3 مرات وفاز مرتين.

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إنبي انفرد بالمركز الخامس بـ 38 نقطة من 28 مباراة، أما بيراميدز فصعد للمركز الثامن بـ 36 نقطة من 24 مباراة.

وبدأت المباراة بقوة وحماس، وكاد أن يترجم جون إيبوكا مهاجم إنبي أول فرص المباراة لهدف بعد أن انفرد وراوغ أحمد الشناوي حارس إنبي، وسدد، لكن أحمد سامي أنقذ الكرة من على خط المرمى، قبل أن تعود لمصطفى شكشك الذي سددها لكن أحمد فتحي أنقذها من على خط المرمى كذلك في الدقيقة 22.

وفي تلك الكرة، تعرض أحمد الشناوي لإصابة بالتواء شديد في الركبة، إلا أنه تحامل على نفسه وأكمل اللعب قبل أن يتلقى هدفا في الدقيقة 30، بعد أن راوغ محمد شريف حتحوت أحمد فتحي بشكل رائع في وسط الملعب، وانفرد بالشناوي، وأودعها المرمى معلنا التقدم البترولي.

وبعدها بـ 3 دقائق، خرج الشناوي متأثرا بإصابته، وحل شريف إكرامي في محله.

وفي الدقيقة 37، تلقى دودو الجباس تمريرة رائعة من إبراهيم عادل، أودعها مرمى محمود جاد، معلنا التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد إبراهيم عادل صاروخا تصدى له محمود جاد.

ولم تعد الإثارة للمواجهة إلا مع الدقيقة 80، حيث سدد علي فوزي صاروخا آخر تصدى له شريف إكرامي.

وأهدر إسلام عيسى فرصتين بعد اختراق لدفاعات إنبي، لكنه سدد تارة خارج المرمى، وتارة في يد محمود جاد.

واحتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء على إنبي، بعد خطأ من مصطفى شكشك على إريك تراوري، ولكن الـ VAR استدعاه ليعكس القرار ليصبح خطأ من خارج الـ 18، لم يستغله بيراميدز، لتنتهي المباراة بالتعادل.

بيراميدز إنبي في الدوري
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