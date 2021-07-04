استراحة في الدوري - سموحة (0)-(3) الأهلي
الأحد، 04 يوليه 2021 - 20:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والأهلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري.
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ق 45: جوووووووووول علي معلول والثالث للأهلي من ركلة جزاء
ق 43: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات من قبل محمود البدري
ق 42: جوووووووووول الشحات والثاني
وصف الهدف: كرة طويلة لعبها محمد شريف مع طاهر الذي أعاد له الكرة
ق 40: جوووووووووول محمد شريف والأول
ق 26: هدف ملغي لحسين الشحات بداعي التسلل
ق 20: انفراد جديد من محمد شريف ويرواغ الهاني سليمان ثم يسقط على الأرض مصابا
ق 16: عرضية رائعة من معلول وضربة رأسية من شريف ولكنها تصطدم بالعارضة
ق 11: الشحات يراوغ الهاني سليمان مرتين ويسدد الكرة خارج المرمى بعدما انفرد بالمرمى بتمريرة رائعة من أفشة
ق 7: انفراد ضائع من طاهر محمد طاهر
انطلاق المباراة