استراحة في الدوري - سموحة (0)-(3) الأهلي

الأحد، 04 يوليه 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والأهلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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ق 45: جوووووووووول علي معلول والثالث للأهلي من ركلة جزاء

ق 43: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات من قبل محمود البدري

ق 42: جوووووووووول الشحات والثاني

وصف الهدف: كرة طويلة لعبها محمد شريف مع طاهر الذي أعاد له الكرة

ق 40: جوووووووووول محمد شريف والأول

ق 26: هدف ملغي لحسين الشحات بداعي التسلل

ق 20: انفراد جديد من محمد شريف ويرواغ الهاني سليمان ثم يسقط على الأرض مصابا

ق 16: عرضية رائعة من معلول وضربة رأسية من شريف ولكنها تصطدم بالعارضة

ق 11: الشحات يراوغ الهاني سليمان مرتين ويسدد الكرة خارج المرمى بعدما انفرد بالمرمى بتمريرة رائعة من أفشة

ق 7: انفراد ضائع من طاهر محمد طاهر

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
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