لدغة منسي القاتلة تدفع المقاولون لمنطقة الخطر وينصر طلائع الجيش

الأحد، 04 يوليه 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الأهلي - طلائع الجيش

سجل ناصر منسي المنتشي بانضمامه لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، هدفا قاتلا، فاز به طلائع الجيش على المقاولون العرب 1-0، في الجولة 28 من الدوري المصري.

هدف منسي دفع المقاولون لمنطقة الخطر، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط التي يحتلها أسوان، الذي لعب مباراة أكثر.

أما طلائع الجيش فصعد للمركز السادس بـ 37 نقطة في موسم جيد لفريق المدرب عبد الحميد بسيوني.

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وتعد تلك أول هزيمة للمقاولون منذ شهرين، تحديدا منذ 4 مايو الماضي حينما خسر الفريق من الاتحاد السكندري 4-2.

أما طلائع الجيش، فاستفاق من الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية ضد البنك الأهلي 2-0.

وكاد طلائع الجيش يسجل أولا من تسديدة خادعة من أحمد سمير في الدقيقة 15، ولكن حسن شاهين تألق أمام التسديدة.

وفي الدقيقة 34، تابع كريم مصطفى عرضية حسن الشامي لكن محمد بسام حارس طلائع الجيش تألق أمامه.

وفي الدقيقة 40، أهدر لاعبو طلائع الجيش، عمرو جمال وإسلام جمال وناصر منسي، 3 فرص ضد مرمى المقاولون، من داخل خط الـ 6 ياردات.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، انفرد عمرو جمال وسدد، لكن دفاع المقاولون شتت من أمام خط المرمى.

وفي الشوط الثاني، قلت الحماسة كثيرا، وكانت أخطر فرص المباراة للمقاولون الذي لعب مدافعه حسن الشامي رأسية ارتدت من قائم طلائع الجيش الأيمن.

وفي الدقيقة 88، أخطأ وسيم نغموشي لاعب وسط المقاولون، ليفقد الكرة التي وصلت لناصر منسي، وسجل هدف المباراة الوحيد، معلنا فوز طلائع الجيش.

في الدوري طلائع الجيش المقاولون العرب
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