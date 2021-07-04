استراحة الدوري المصري - بيراميدز (1) - (1) إنبي.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 04 يوليه 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

إنبي ضد بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد إنبي في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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ق37: جوووووول دودو الجباس يسجل من صناعة رائعة من إبراهيم عادل

ق33: الشناوي يخرج وشريف إكرامي بدلا منه

ق30: محمد شريف حتحوت يسجل هدفا رائعا بعد مراوغة رائعة لأحمد فتحي

ق26: الشناوي يكمل المباراة

ق23: إصابة تبدو بالغة للشناوي

ق22: جون إيبوكا يخترق ويراوغ الشناوي الذي يسقط، ويسدد لكن أحمد سامي يزيلها من على خط المرمى، قبل تسديدة أخرى من مصطفى شكشك يزيلها أحمد فتحي من على خط المرمى.

انطلاق المباراة

بيراميدز إنبي الدوري المصري
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