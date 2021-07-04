قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة رسميا.

وأعلن اتحاد الكرة، تحديد يوم 3 أغسطس المقبل، موعدا لمباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وكان يفترض أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

كان غزل المحلة قد فاز على الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في الدوري على استاد المحلة.