بين أزمة الرواتب ورحيل النجوم وتجديد ميسي.. برشلونة في مأزق

الأحد، 04 يوليه 2021 - 11:03

كتب : محمود ضياء

ليونيل ميسي - برشلونة

أربعة أيام مرت على نهاية تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة ورغم الحديث عن اقتراب الاتفاق بين الطرفين إلا أن التقارير الأخيرة تشير لأزمة محتملة في الرواتب.

صحيفة آس الإسبانية اليوم أشارت لأزمة منتظرة بخصوص الرواتب في برشلونة والتي تُعيق حتى الآن تجديد ميسي حيث طالبت الليجا النادي الكتالوني بتخفيض بعض الرواتب بعد تخطي الحد الأقصى المسموح به.

التقارير كانت قد أشارت لاقتراب تجديد ميسي لمدة عامين مع أن النجم الأرجنتيني لا يرغب في استمرار المشاكل المادية في العقد الجديد خصوصًا فيما يتعلق بالضرائب.

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خوان لابورتا رئيس برشلونة يحاول إيجاد حلًا لخفض إجمالي الرواتب في الفريق ولكن بعض اللاعبين مثل سيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا وسيرجي روبيرتو ما زالوا رافضين تخفيض عقودهم وأن المتعاون الوحيد حتى الآن هو جيرارد بيكيه.

ومن الرواتب إلى الرحيل المنتظر لبعض اللاعبين، حيث أشارت صحيفة سبورت الكتالونية لأن البرازيلي فيليبي كوتينيو أصبح على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن برشلونة.

اللاعب الذي يتواجد في البرازيل لإنهاء المرحلة الأخيرة من العلاج ضمن قائمة اهتمامات ميلان الصيف الحالي مع تقارير صحفية ربطته بآرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

سعي برشلونة نحو تقليص عدد اللاعبين أو خفض الرواتب جاء من جديد من صحيفة موندو ديبورتيفو التي أشارت لأن الفريق الكتالوني يستعد لفسخ التعاقد مع الثنائي صامويل أومتيتي وميراليم بيانيش كما حدث مع ماتيوس فيرنانديز في وقت سابق.

فترة طويلة من العمل ربما يحتاجها لابورتا مع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قبل ثمانية أيام على بداية الفترة التحضيرية والمقرر بدايتها 12 يوليو الحالي.

برشلونة ليونيل ميسي
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