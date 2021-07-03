إبراهيم حسن لـ في الجول: الاتحاد سيدخل الموسم المقبل وكأنه صاعد من الدرجة الثانية

السبت، 03 يوليه 2021 - 20:50

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن - سموحة

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري أن فريقه يحتاج للكثير من الصفقات استعدادا للموسم المقبل.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "اتفقنا على التجديد مع الاتحاد السكندري ويتبقى توقيع العقود فقط وعلاقتنا الشخصية وصداقتنا قوية مع محمد مصيلحي من أسباب الموافقة على التجديد".

وأضاف "الاتحاد يحتاج لبناء فريق من البداية وكأننا صعدنا من الدرجة الثانية للدوري الممتاز".

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وكشف "نحتاج لضم حوالي 15 لاعبا في الموسم الجديد".

وشرح "لدينا محترفين غير متواجدين مع الفريق وهم إيمانويل أوكوري وداميون لوي وروماريو ويليامز، وفي كل مرة يسافرون فيها يتأخرون كثيرا عن الموعد المحدد لعودتهم وهذا يسبب لنا الكثير من الأزمات".

وواصل "ستبقى الأمور المالية هي الفيصل في صفقات الموسم الجديد وتكوين فريق قوي، لأن اللاعبين الحرة يكون عددهم قليل للغاية، وهذا سيسبب إرهاق مادي للنادي".

وأكمل "ولكن في الموسم المقبل سيتواجد محترفين أفضل من الذي يضمهم الفريق في الوقت الحالي على الأقل سيكونوا ملتزمين بشكل أكبر".

وفسر "قابلنا سوء توفيق في اللاعبين المحترفين الموسم الحالي بالإضافة إلى الإصابات الطويلة وبلغ عدد الغائبين في فترة من الفترات إلى 11 لاعبا".

وتابع "بالإضافة إلى سوء التوفيق والظلم التحكيمي، فنحن من أكثر الفرق التي تم احتساب ركلات جزاء ضدها".

وأكد "الموسم المقبل سيكون صعب للغاية بسبب تلاحم المباريات".

المنتخب الأولمبي

إبراهيم حسن انتقل للحديث عن المنتخب الأولمبي قائلا: كنت أفضل أن يكون الثلاثي الكبير للمنتخب مدافع ولاعب وسط ومهاجم بدلا من ضم محمد الشناوي في وجود حراس مميزين وهم محمود جاد ومحمد صبحي".

وأفصح "ضم ثنائي دفاعي للمنتخب من اللاعبين الكبار أراه عدد كبير ومدافع واحد فقط من بين أحمد حجازي والونش كان يكفي".

وأردف "كما أن شارة قيادة المنتخب قد تمثل أزمة وكان يجب أن يتم إنهاء هذا الأمر قبل إعلان القائمة والجلوس مع محمد الشناوي وأحمد حجازي ورمضان صبحي والاتفاق على القائد".

وأتم تصريحاته "وجهة نظري أن رمضان صبحي لن يترك شارة قيادة المنتخب الأولمبي".

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