مباشر يورو 2020 - إنجلترا (1)-(0) أوكرانيا.. تبديل اضطراري للأصفر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020 والتي تقام بملعب الأولمبيكو في روما.

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ق 40: انطلاقة من لوك شاو من ناحية اليسار وأرسل عرضية وصلت إلى جادون سانشو الذي سدد بقوة في جسد الحارس

ق 35: تبديل اضطراري لمنتخب أوكرانيا بنزول فيكتور تسيانكوف بدلا من سيرجي كريفتسوف المصاب

ق 32: أووووووووووه تسديدة قوية من ديكلان رايس والحارس يتصدى

ق 16: بيكفورد يتألق أمام يارمتشوك

ق 4: جوووووووووول هاري كين والأول بعد تمريرة رائعة من ستيرلينج وضعته أمام المرمى ليسدد الكرة في الشباك الصفراء

انطلاق المباراة