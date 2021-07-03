مباشر يورو 2020 - إنجلترا (1)-(0) أوكرانيا.. تبديل اضطراري للأصفر
السبت، 03 يوليه 2021 - 20:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020 والتي تقام بملعب الأولمبيكو في روما.
ـــــــــــــــ
ق 40: انطلاقة من لوك شاو من ناحية اليسار وأرسل عرضية وصلت إلى جادون سانشو الذي سدد بقوة في جسد الحارس
ق 35: تبديل اضطراري لمنتخب أوكرانيا بنزول فيكتور تسيانكوف بدلا من سيرجي كريفتسوف المصاب
ق 32: أووووووووووه تسديدة قوية من ديكلان رايس والحارس يتصدى
ق 16: بيكفورد يتألق أمام يارمتشوك
ق 4: جوووووووووول هاري كين والأول بعد تمريرة رائعة من ستيرلينج وضعته أمام المرمى ليسدد الكرة في الشباك الصفراء
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيير: إريكسن يعلم أننا نلعب من أجله 32 دقيقة | يورو 2020