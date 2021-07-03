حمد إبراهيم: انضمام عبد الرحمن مجدي للمنتخب الأولمبي نقلة كبيرة.. وحزين لاستبعاد صادق

أبدى حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي عن سعادته بانضمام عبد الرحمن مجدي للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وتواجد عبد الرحمن مجدي في القائمة بينما غاب محمد صادق. (طالع قائمة المنتخب الأولمبي النهائية)

وقال حمد إبراهيم: "سعداء للغاية بانضمام عبد الرحمن مجدي للأولمبياد التي سيتابعها الملايين وستسهم كثيرا في ثقل خبراته وتصبح نقلة كبيرة في مشواره الدولي".

وأضاف "عبد الرحمن مجدي تعجّل في الفترة للعودة للملاعب وهو ما ساهم في طول مدة غيابه، والآن أصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي".

وعن استبعاد صادق أكمل: "شعرت بحزن كبير عندما تابعت القائمة وتمنيت تواجده بدون شك بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة وتواجده السابق مع المنتخب بقيادة شوقي غريب وهو الأكثر معرفة بالعناصر القادرة على تقديم أداء مشرف للكرة المصرية".

ولم يخض عبد الرحمن مجدي سوى 3 مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة.

فيما شارك صادق في 17 مباراة وسجل 7 أهداف في الدوري الموسم الحالي.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 35 نقطة وعلى بُعد 8 نقاط من المصري صاحب المركز الثاني.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري.