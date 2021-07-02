اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن طريقتان لاختيار شارة قيادة المنتخب في طوكيو

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 20:29

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

حامل شارة قيادة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 لم يٌحسم بعد، ولا حتى آلية الاختيار.

أعلن منتخب مصر الأولمبي عن قائمة من 22 لاعبا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. (طالع القائمة كاملة)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "جاري الاتفاق حاليا إن كانت شارة القيادة سيتحدد صاحبها بعدد المشاركة في الأولمبياد، أم وفق ما كان عليه الفريق في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة".

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رمضان صبحي كان هو قائد المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في عام 2019.

وبين القائمة المختارة. أحمد حجازي فقط من سبق له المشاركة في أولمبياد لندن 2012، بالتالي وفقا للعاملين، فإن المفاضلة ستكون بينهما.

على جانب آخر، يعقد اتحاد الكرة اجتماعا هاما غدا السبت من أجل ترتيب سفر بعثة المنتخب، ومنها كيفية لحاق رباعي الأهلي محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ببعثة المنتخب عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

طوكيو 2020 مصر إسبانيا
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