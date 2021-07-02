مباشر يورو 2020 - سويسرا (1) - (1) إسبانيا.. سومر راااااااائع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سويسرا وإسبانيا، ضمن مباريات دور ربع نهائي يورو 2020.

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ق112: تسديدة زاحفة من داني أولمو تصدى لها سومر بثبات.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق103: سومر يا رااااااائع مرة أخرى تألق أمام تسديدة أويارزابال وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق100: سومر يا راااااااائع تسديدة من داخل منطقة الجزاء من جيرارد مورينو لكن يان سومر حولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق96: سومر يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من ألبا ويحولها لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق77: طرد مباشر لريمو فرولر لاعب سويسرا لتدخله بقوة على قدم مورينو.

ق68: جوووووووووووووول شاكيري يسجل التعادل لسويسرا بعد ارتباك بين باو توريس ولابورتي ليستغل ريمو فرولر الأمر ويمرر الكرة لشاكيري الذي سدد بسهولة بيمناه في الشباك ليدرك التعادل لمنتخب بلاده.

ق64: أونااااي سيمون يتألق ويتصدى لتسديدة من ستيفن زوبير من داخل منطقة الجزاء ويحولها لركلة ركنية.

ق59: ركلة مقصية رائعة من فيران توريس لكن التسديدة ارتطمت بسيفيروفيتش لتذهب إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق56: يا ربااااااه دينيس زكريا كاد يدرك التعادل لكن رأسيته مرت بجوار مرمى إسبانيا بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

ق40: مازال منتخب إسبانيا متقدم في النتيجة بهدف دون رد.

ق35: هدوء في مجريات المباراة وانحصار الكرة في وسط الملعب.

ق25: رأسية قوية من أزبليكويتا ولكن يان سومر تصدى بثبات.

ق9: اليويفا احتسب الهدف عكسي لدينيس زكريا وليس لجوردي ألبا مسدد الكرة.

ق8: جوووووول أوووول لإسبانيا بهدف عكسي من دينيس زكريا بعدما ارتطمت به تسديدة جوردي ألبا وغيرت تجاهها.

انطلاق المباراة.