مباشر يورو 2020 - سويسرا (1) - (1) إسبانيا.. سومر راااااااائع
الجمعة، 02 يوليه 2021 - 17:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سويسرا وإسبانيا، ضمن مباريات دور ربع نهائي يورو 2020.
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ق112: تسديدة زاحفة من داني أولمو تصدى لها سومر بثبات.
انطلاق الشوط الإضافي الثاني.
نهاية الشوط الإضافي الأول.
ق103: سومر يا رااااااائع مرة أخرى تألق أمام تسديدة أويارزابال وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.
ق100: سومر يا راااااااائع تسديدة من داخل منطقة الجزاء من جيرارد مورينو لكن يان سومر حولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.
ق96: سومر يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من ألبا ويحولها لركلة ركنية.
انطلاق الشوط الإضافي الأول.
نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.
ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق77: طرد مباشر لريمو فرولر لاعب سويسرا لتدخله بقوة على قدم مورينو.
ق68: جوووووووووووووول شاكيري يسجل التعادل لسويسرا بعد ارتباك بين باو توريس ولابورتي ليستغل ريمو فرولر الأمر ويمرر الكرة لشاكيري الذي سدد بسهولة بيمناه في الشباك ليدرك التعادل لمنتخب بلاده.
ق64: أونااااي سيمون يتألق ويتصدى لتسديدة من ستيفن زوبير من داخل منطقة الجزاء ويحولها لركلة ركنية.
ق59: ركلة مقصية رائعة من فيران توريس لكن التسديدة ارتطمت بسيفيروفيتش لتذهب إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.
ق56: يا ربااااااه دينيس زكريا كاد يدرك التعادل لكن رأسيته مرت بجوار مرمى إسبانيا بقليل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.
ق40: مازال منتخب إسبانيا متقدم في النتيجة بهدف دون رد.
ق35: هدوء في مجريات المباراة وانحصار الكرة في وسط الملعب.
ق25: رأسية قوية من أزبليكويتا ولكن يان سومر تصدى بثبات.
ق9: اليويفا احتسب الهدف عكسي لدينيس زكريا وليس لجوردي ألبا مسدد الكرة.
ق8: جوووووول أوووول لإسبانيا بهدف عكسي من دينيس زكريا بعدما ارتطمت به تسديدة جوردي ألبا وغيرت تجاهها.
انطلاق المباراة.