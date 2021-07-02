انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) أسوان.. نهاية المباراة بالتعادل

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان اليوم الجمعة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 95 جووووول قااااتل لأسوان عن طريق محمود شبانة.

ق. 63 جووول أووول لسيراميكا كليوباترا. طولية من صالح جمعة إلى أحمد غنيم الذي استلم الكرة ومررها إلى محمد إبراهيم، والذي مهد الكرة بدورة إلى أحمد ياسر ريان ليسدد ويسجل الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا أسوان الدوري المصري
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