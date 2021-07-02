انتهى صراع الصعود للممتاز.. كوكاكولا (1) - (0) الترسانة.. الداخلية (2) - (1) سرس الليان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لصراع الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية من أجل الصعود للدوري الممتاز.

ويتنافس كل من كوكاكولا والداخلية على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتاج كوكاكولا للفوز على الترسانة، فيما يأمل الداخلية في تعثر منافسه مع انتصاره على سرس الليان.

الترتيب الحالي قبل بداية المباريات:

1- كوكاولا 49 نقطة

2- الداخلية 47 نقطة

وتنطلق المباريات في تمام الرابعة عصرا.

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كوكاكولا والترسانة

نهاية المباراة بفوز كوكاكولا بهدف دون رد وتأهله للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم كوكاكولا بهدف دون رد.

ق25: مازال كوكاكولا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق7: جووول أول لكوكاكولا عن طريق محمد يسري.

انطلاق المباراة.

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الداخلية وسرس الليان

نهاية المباراة بانتصار الداخلية بهدفين لهدف.

ق83: جووول هدف ثان للداخلية عن طريق أحمد عبد الموجود "بحبح" ومازال في السباق على القمة ويأمل في تعادل كوكاكولا مع الترسانة.

ق52: جووول التعادل لسرس الليان من ركلة جزاء عن طريق أحمد عصام "شيكو".

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف دون رد.

ق23: جووول الداخلية يسجل الهدف الأول في اللقاء عن طريق بنجامين أشيمبونج.

ق7: مازال التعادل السلبي قائما.

انطلاق المباراة.