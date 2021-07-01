عبد الله عبد السلام لـ في الجول: اعتزلت اللعب الدولي

الخميس، 01 يوليه 2021 - 20:39

كتب : حسام نور الدين

عبد الله عبد السلام - طائرة الأهلي

أعلن عبد الله عبد السلام لاعب الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة اعتزاله الدولي.

وقال عبد السلام لـ FilGoal.com: "أعلنت اعتزالي اللعب الدولي بالفعل".

وأكمل "سعيد بما حققته خلال الفترة الماضية".

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وأردف "هناك أسباب شخصية خلف قراري سوف أكشف عنها في الوقت المناسب، وأتمنى التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة".

ويبلغ عبد السلام من العمر 37 عاما.

ولعب عبد السلام 15 عاما مع منتخب مصر، وشارك في 7 نسخ لمسابقة الدوري العالمي.

وكانت أفضل مشاركات منتخب مصر في تلك البطولة في أعوام 2006 و2007 و2008 حينما حصد الفراعنة المركز الـ 13.

كما حصد مع منتخب مصر على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية 2007، وحصد بطولة إفريقيا للأمم 5 مرات.

وشارك عبد السلام في كأس العالم 4 مرات، وفي الأولمبياد مرتين.

عبد الله عبد السلام الأهلي
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