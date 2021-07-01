الزمالك يضم سيف الدين الجزيري نهائيا حتى 2024

الخميس، 01 يوليه 2021 - 16:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

سيف الجزيري بقميص الزمالك

فعّل نادي الزمالك تعاقد التونسي سيف الدين الجزيري بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وأعلن النادي عن تفعيل تعاقد المهاجم المُعار من صفوف المقاولون العرب.

وبمقتضى التعاقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة 3 مواسم أخرى وينتهي في صيف 2024.

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وانضم الجزيري لصفوف الزمالك في يناير الماضي على سبيل الإعارة من ذئاب الجبل.

ومنذ انضمامه شارك الجزيري (28 عاما) في 16 مباراة بجميع المسابقات سجل هدفين وصنع مثلهما.

وسبق للجزيري أن لعب لطنطا في الدوري المصري وسجل بقميصه 7 أهداف في 29 مباراة ثم المقاولون العرب وسجل 18 هدفا في 55 مباراة.

وعلى المستوى الدولي شارك الجزيري بقميص نسور قرطاج في 7 مباريات دولية وسجل 3 أهداف.

الزمالك المقاولون العرب سيف الدين الجزيري
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