كرة سلة - عبد الرحمن نادر أول عربي يتأهل لنهائي NBA بعد فوز فينكس صنز

حقق عبد الرحمن نادر المحترف المصري في دوري المحترفين الأمريكي NBA إنجازا بتأهله مع فريقه فينكس صنز إلى نهائي مسابقة الدوري.

بات عبد الرحمن نادر أول لاعب عربي يتأهل إلى نهائي NBA بعدما حسم فريقه نهائي القسم الغربي.

وفاز فينكس صنز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 130-103 ليحسم الفريق سلسلة نهائي الغرب بنتيجة 4-2 ويتأهل إلى نهائي NBA.

وشهدت سلسلة نهائي الغرب غياب كواي ليونارد نجم الكليبرز بسبب تعرضه للإصابة.

وبذلك يكون الصنز قد فاز بنهائي القسم الغربي للمرة الثالثة في تاريخه وينتظر بطل الشرق.

وينتظر فريق فينكس صنز، بطل الشرق بين ميلوكي باكس وأتالانتا هوكس والسلسلة بينهما حتى الآن 2-2.

وكان عبد الرحمن نادر قد غاب عن أول ثلاث مباريات في سلسلة نهائي الغرب بسبب إصابة في الركبة.

وعاد نادر في المباراة الرابعة وشارك في 5:22 قبل أن يشارك لمدة 9:19 في المباراة الخامسة وأخيرا 6 دقائق في المباراة السادسة والأخيرة.