حسام حسن لـ في الجول: سجلت هدفين مع فريقي الليبي.. ولا أعلم حقيقة عرض الزمالك

نفى حسام حسن مهاجم سموحة المعار إلى أهلي طرابلس الليبي علمه بعرض مقدم من الزمالك لضمه الموسم المقبل.

حسام حسن النادي : الأهلي الطرابلسي سموحة الزمالك

وانتقل حسام حسن إلى أهلي طرابلس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وقال حسام حسن في تصريحات لـ FilGoal.com: "لعبت ثلاث مباريات مع أهلي طرابلس الليبي وسجلت هدفين".

وكشف مهاجم سموحة المعار "واليوم الأربعاء ألعب مباراتي الرابعة".

وبالحديث عن مفاوضات الزمالك لضمه أوضح "لا أعلم أي شيء عن ذلك الأمر ولم يتواصل أحد معي".

وتابع حسام حسن "بالتأكيد فرج عامر رئيس سموحة هو من يعلم حقيقة الأمر من عدمه".

وكشف "يتبقى في عقدي مع سموحة موسم ونصف الموسم، هدفي العودة في فورمة جيدة وتحقيق لقب الدوري الليبي هنا".

واختتم حسام حسن تصريحاته "لم يتحدث معي أحد من منتخب مصر ولا أعلم هل يتابعوني أم لا".