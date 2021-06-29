مباشر يورو 2020 – السويد (1) - (1) أوكرانيا.. العارضة تحرم فورسبرج من هدف رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي السويد وأكرانيا التي تقام في ملعب هامبدن بارك في دور الـ16 من يورو 2020.

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ق69: العاااارضة تحرم فورسبرج من هدف رائع والنتيجة مازالت تشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق66: تسديدة يسارية رائعة من ديان كولوسيفسكي لكن حارس أوكرانيا تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق58: يا ربااااااه القائم الأيمن لمرمى السويد يحرم فورسبرج من هدف ثاني لمنتخب السويد.

ق57: يا رباااه سيرهي سيدورتشوك كاد يسجل هدفا ثانيا لأوكرانيا لكن القائم الأيسر وقف حائلا أمام تسديدته.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق43: جووووووووووووول فورسبرج يدرك هدف التعادل للسويد.

ق28: جووووووووول زينشينكو يسجل الهدف الأول لأوكرانيا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق15: لا يوجد فرص خطيرة حتى الآن وهدوء في مجريات المباراة.

انطلاق المباراة.