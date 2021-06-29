مباشر يورو 2020 – السويد (1) - (1) أوكرانيا.. العارضة تحرم فورسبرج من هدف رائع
الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي السويد وأكرانيا التي تقام في ملعب هامبدن بارك في دور الـ16 من يورو 2020.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق69: العاااارضة تحرم فورسبرج من هدف رائع والنتيجة مازالت تشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق66: تسديدة يسارية رائعة من ديان كولوسيفسكي لكن حارس أوكرانيا تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.
ق58: يا ربااااااه القائم الأيمن لمرمى السويد يحرم فورسبرج من هدف ثاني لمنتخب السويد.
ق57: يا رباااه سيرهي سيدورتشوك كاد يسجل هدفا ثانيا لأوكرانيا لكن القائم الأيسر وقف حائلا أمام تسديدته.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق43: جووووووووووووول فورسبرج يدرك هدف التعادل للسويد.
ق28: جووووووووول زينشينكو يسجل الهدف الأول لأوكرانيا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ق15: لا يوجد فرص خطيرة حتى الآن وهدوء في مجريات المباراة.
انطلاق المباراة.