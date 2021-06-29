مباشر يورو 2020 - إنجلترا (0)-(0) ألمانيا.. بيكفورد يتألق أمام هافرتز
الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 17:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا وألمانيا في دور الـ16 لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي تقام بملعب ويمبلي في لندن.
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ق 48: تسديدة مباشرة بالقدم اليسرى من هافرتز وينقذها بيكفورد ببراعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: هاري كين يهدر أمام المرمى الخالي
ق 31: انفراد ضائع من فيرنر الذي انفرد بالمرمى من تمريرة هافرتز لكن بيكفورد يتألق
ق 30: سيطرة من إنجلترا ولكن دون خطورة حقيقية
ق 17: ركنية وقابلها ماجواير برأسية لكن نوير أمسك بالكرة
ق 16: تسديدة قوية من رحيم ستيرلينج من خارج منطقة الجزاء ونوير يتألق ويبعد الكرة لركنية
ق 7: تمريرة من مولر جعلت جروتسيكا في مواجهة المرمى ليضطر رايس في ارتكاب خطأ ضده ويحصل على بطاقة صفراء ويحصل منتخب ألمانيا على ركلة حرة من أمام خط منطقة الجزاء
ق 2: انطلاقة من كيميتش وعرضية يبعدها دفاع إنجلترا إلى ركنية
انطلاق المباراة