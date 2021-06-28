غياب أوباما وإمام عاشور عن الزمالك أمام المحلة

تأكد غياب ثنائي الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة ضد غزل المحلة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وحصل ثنائي الزمالك على الإنذار الثالث خلال مباراة الأبيض ضد مصر للمقاصة.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد "زيزو" في الجولة الـ27 من الدوري. (طالع التفاصيل)

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 18 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني.

وبفارق 20 نقطة عن الأهلي والذي يتبقى له 8 مباريات أقل من الزمالك.