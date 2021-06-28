مباشر يورو 2020 – فرنسا (3) - (1) سويسرا.. بوجبا راااااااااائعق

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي فرنسا وسويسرا التي تقام في ملعب آرينا ناسيونالا في رومانيا في دور الـ16 من يورو 2020.

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ق75: جوووووووووووووووول ثاااااااااالث بتسديدة راااائعة مقوسة من بوجبا.

ق68: سيلفان فيدمر كاد يسجل في مرماه بالخطأ برأسية لكنها ذهبت لركلة ركنية.

ق59: جووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني لفرنسا برأسية بعد متابعته تصدي من يان سومر لتسديدة جريزمان.

ق57: جوووووووووووووول بنزيييييييييييمة يدرك التعااااااااادل لفرنسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق56: بينية رائعة من بوجبا وبنزيمة يهدر التعاااااادل بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق54: هوجو لوريس يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من ريكاردو رودريجيز.

ق53: ركلة جزااااااء لسويسرا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف دون رد.

ق40: مازالت سويسرا متقدمة في النتيجة وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق31: رأسية من بريل إمبولو مرت لخارج الملعب.

ق28: تسديدة قوية من رابيو مرت بجوار مرمى سويسرا بقليل.

ق15: جوووووووووووول أوووول لسويسرا برأسية من هاريس سيفيروفيتش.

ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق3: ركنية من جريزمان قابلها فاران برأسية مرت أعلى مرمى سويسرا.

انطلاق المباراة.

فرنسا سويسرا يورو 2020
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