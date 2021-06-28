مباشر يورو 2020 – فرنسا (3) - (1) سويسرا.. بوجبا راااااااااائعق
الإثنين، 28 يونيو 2021 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي فرنسا وسويسرا التي تقام في ملعب آرينا ناسيونالا في رومانيا في دور الـ16 من يورو 2020.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق75: جوووووووووووووووول ثاااااااااالث بتسديدة راااائعة مقوسة من بوجبا.
ق68: سيلفان فيدمر كاد يسجل في مرماه بالخطأ برأسية لكنها ذهبت لركلة ركنية.
ق59: جووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني لفرنسا برأسية بعد متابعته تصدي من يان سومر لتسديدة جريزمان.
ق57: جوووووووووووووول بنزيييييييييييمة يدرك التعااااااااادل لفرنسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق56: بينية رائعة من بوجبا وبنزيمة يهدر التعاااااادل بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.
ق54: هوجو لوريس يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من ريكاردو رودريجيز.
ق53: ركلة جزااااااء لسويسرا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف دون رد.
ق40: مازالت سويسرا متقدمة في النتيجة وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
ق31: رأسية من بريل إمبولو مرت لخارج الملعب.
ق28: تسديدة قوية من رابيو مرت بجوار مرمى سويسرا بقليل.
ق15: جوووووووووووول أوووول لسويسرا برأسية من هاريس سيفيروفيتش.
ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
ق3: ركنية من جريزمان قابلها فاران برأسية مرت أعلى مرمى سويسرا.
انطلاق المباراة.