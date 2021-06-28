مباشر دوري السلة - الزمالك (44)-(40) الاتحاد.. الفترة الثانية

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 18:44

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

يلعب الزمالك أمام الاتحاد في خامس مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.

الفائز باللقاء سيتم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.

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44-40 للزمالك وصحوة بيضاء، متبقي

36-34 للاتحاد ومتبقي 4:47

36-30 للاتحاد ومتبقي 6:36

34-25 للاتحاد بعد ثلاثية هيثم كمال

الفترة الثانية

29-25 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري

15-14 ثلاثيتين من مارفيل هاريس وأول تقدم للاتحاد

12-9 للزمالك بعد ثلاثية إسلام سالم ومتبقي 5 دقائق

8-7 للزمالك وثلاثية من الاتحاد، متبقي 6 دقائق

8-2 للزمالك ومتبقي 7:37

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة دوري السوبر الزمالك الاتحاد
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