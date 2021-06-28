مباشر دوري السلة - الزمالك (44)-(40) الاتحاد.. الفترة الثانية
الإثنين، 28 يونيو 2021 - 18:44
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الاتحاد في خامس مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.
الفائز باللقاء سيتم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.
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44-40 للزمالك وصحوة بيضاء، متبقي
36-34 للاتحاد ومتبقي 4:47
36-30 للاتحاد ومتبقي 6:36
34-25 للاتحاد بعد ثلاثية هيثم كمال
الفترة الثانية
29-25 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري
15-14 ثلاثيتين من مارفيل هاريس وأول تقدم للاتحاد
12-9 للزمالك بعد ثلاثية إسلام سالم ومتبقي 5 دقائق
8-7 للزمالك وثلاثية من الاتحاد، متبقي 6 دقائق
8-2 للزمالك ومتبقي 7:37
الفترة الأولى
انطلاق المباراة