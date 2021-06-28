بعد الخروج من الـ يورو.. جواو فيليكس سيجري عملية جراحية

يجري جواو فيليكس لاعب منتخب البرتغال عملية جراحية في الكاحل عقب خروجه من يورو 2020.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد البرتغال

وانتهت مشاركة جواو فيليكس في يورو 2020 بعدما أقصي منتخب البرتغال أمس الأحد، بعد الهزيمة بهدف دون مقابل أمام بلجيكا في دور الـ 16.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن احتياج جواو فيليكس لاعب منتخب البرتغال وأتلتيكو مدريد لإجراء عملية جراحية في الكاحل.

ووفقا لماركا فإن اللاعب يعاني من آلام وعدم ارتياح في الكاحل منذ مباراة بايرن ميونيخ في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما أنه تعرض لإصابة أخرى أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وسيجري فيليكس عملية جراحية يوم الخميس المقبل في مدينة بورتو في البرتغال ليتمكن من اللعب بارتياح وعدم الشعور بالآلام مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يغيب جواج فيليكس لمدة شهرين بعد إجرائه للعملية، مما يعني إمكانية غيابه عن فترة بداية الموسم مع أتلتيكو مدريد.

ويبدأ الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس المقبل ومن المنتظر أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء 30 يونيو.

وكان فيليكس قد انضم لأتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي.

وشارك فيليكس مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي في 40 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل عشرة أهداف وصناعة ستة أخرين.

كما ساهم في تتويج أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني للمرة الـ 11 في تاريخه والأولى منذ ست سنوات.