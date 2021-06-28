مباشر في اليورو - كرواتيا (1) - (1) إسبانيا.. الشوط الثاني

يلعب منتخب كرواتيا أمام إسبانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020 لحسم خامس المتأهلين لربع النهائي.

وكانت منتخبات الدنمارك والتشيك وبلجيكا وإيطاليا قد حسموا تأهلهم بالفعل.

لمتابعة مباراة كرواتيا وإسبانيا دقيقة بدقيقة من هنا

---------------

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق38: جوووووووووووول سارابيا يدرك التعادل لإسبانيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق36: محاولات من إسبانيا لإدراك التعادل لكن دون خطورة حتى الآن.

ق26: تسديدة من كوفاسيتش مرت أعلى مرمى إسبانيا.

ق24: تسديدة من نيكولا فلاسيتش لكنها ارتطمت في شباك إسبانيا من الخارج.

ق20: جوووووووووووووووووول هدف أول لكرواتيا بطريقة غريبة، بيدري لاعب إسبانيا أعاد الكرة لحارس مرماه لكن أوناي سيمون حارس المرمى فشل في تسلمها لتسكن مرماه وتعلن عن الهدف الأول لكرواتيا.

ق19: عرضية من فيران توريس قابلها موراتا برأسية لكن ارتدت من جسد المدافع فيدا ومطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

ق15: أخطر فرص اللقاء حتى الآن انفراد لكوكي وتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش يتألق وحولها بقدمه لركلة ركنية.

ق10: سيطرة إسبانية على المباراة لكن دون خطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.