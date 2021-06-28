مباشر في اليورو - كرواتيا (1) - (1) إسبانيا.. الشوط الثاني

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

بابلو سارابيا - كرواتيا وإسبانيا - يورو 2020

يلعب منتخب كرواتيا أمام إسبانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020 لحسم خامس المتأهلين لربع النهائي.

وكانت منتخبات الدنمارك والتشيك وبلجيكا وإيطاليا قد حسموا تأهلهم بالفعل.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق38: جوووووووووووول سارابيا يدرك التعادل لإسبانيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق36: محاولات من إسبانيا لإدراك التعادل لكن دون خطورة حتى الآن.

ق26: تسديدة من كوفاسيتش مرت أعلى مرمى إسبانيا.

ق24: تسديدة من نيكولا فلاسيتش لكنها ارتطمت في شباك إسبانيا من الخارج.

ق20: جوووووووووووووووووول هدف أول لكرواتيا بطريقة غريبة، بيدري لاعب إسبانيا أعاد الكرة لحارس مرماه لكن أوناي سيمون حارس المرمى فشل في تسلمها لتسكن مرماه وتعلن عن الهدف الأول لكرواتيا.

ق19: عرضية من فيران توريس قابلها موراتا برأسية لكن ارتدت من جسد المدافع فيدا ومطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

ق15: أخطر فرص اللقاء حتى الآن انفراد لكوكي وتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش يتألق وحولها بقدمه لركلة ركنية.

ق10: سيطرة إسبانية على المباراة لكن دون خطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

يورو 2020 كرواتيا إسبانيا
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