نهاية الرحلة.. بيراميدز يودع الكونفدرالية بركلات الترجيح.. والرجاء في النهائي

الأحد، 27 يونيو 2021 - 23:20

كتب : أحمد العريان

بيراميدز - الرجاء

ودع نادي بيراميدز بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة أمام الرجاء البيضاوي بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وفاز الرجاء على بيراميدز في نصف النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراتين سلبيا، ذهابا وإيابا.

ويلتقي الرجاء مع شبيبة القبائل في النهائي، بعدما فاز الفريق الجزائري على القطن الكاميروني بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

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النهائي سيقام يوم 10 يوليو المقبل على ملعب الصداقة في بنين.

التشكيل

رودولفو أروابارينا بدأ اللقاء بـ إبراهيم عادل كمهاجم صريح، فيما لعب رمضان صبحي، وعبد الله السعيد، وإريك تراوري تحت المهاجم.

في المقابل، لعب الرجاء بـ بن مالانجو في الهجوم، ومن تحته سفيان رحيمي.

وصف المباراة

الرجاء بدأ المباراة بقوة. سفيان رحيمي انطلق على الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء، ثم سدد بوجه قدمه الخارجي بجانب المرمى في الدقيقة الـ13.

بن مالانجو سدد رأسية أخرى في الدقيقة الـ27، لكن بجانب القائم.

وكانت أخطر فرص الرجاء في الدقيقة الـ44 بعد عرضية، قابلها بن مالانجو برأسية في القائم الأيسر.

ورد بيراميدز في الدقيقة الـ45 عن طريق إبراهيم عادل الذي اخترق منطقة الجزاء وتوغل ثم سدد بجانب القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

الرجاء بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات. شارك سند الورفلي بدلا من إلياس حداد.

إبراهيم عادل تعرض لإصابة قوية في الدقيقة الـ50، لكنه عاد للملعب بعد تلقي العلاج.

تبديلات

وكان ثاني تبديلات الرجاء في الدقيقة الـ61 بدخول محمود بن حليب بدلا من زكريا الحابطي.

أما أولى تبديلات بيراميدز، فكانت بالدقيقة الـ72 بدخول محمود وادي بدلا من إبراهيم عادل.

ثاني تبديلات بيراميدز كانت في الدقيقة الـ80 بدخول أحمد توفيق بدلا من عمر جابر.

أما الرجاء، فدفع بـ فابريس نجوما بدلا من عبد الإله الحفيظي في الدقيقة الـ82.

أروابارينا دفع أيضا بـ محمد فاروق في الدقيقة الـ87 بدلا من إريك تراوري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

في ركلات الترجيح، فاز الرجاء بنتيجة 5-4.

سجل للرجاء كل من سفيان رحيمي، والوردي، ومحمود بن حليب، ومحمد زريدة، وعبد الإله مدكور، فيما أهدر كل من بن مالانجو، وفابريس نجوما بعد أن تصدى لهما أحمد الشناوي، وأهدر سند الورفلي خارج المرمى تماما.

أما بيراميدز، فسجل له عبد الله السعيد، ومحمود وادي، وأسامة جلال، وأحمد سامي، فيما أهدر رمضان صبحي، ومحمد فاروق، وأحمد توفيق ومحمد حمدي.

ويلعب الرجاء مع شبيبة القبائل في النهائي، بعدما فاز الفريق الجزائري على القطن الكاميروني في نصف النهائي الآخر.

الرجاء في الكونفدرالية بيراميدز
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