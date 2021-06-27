مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواقف خطابات أندية صلاح وحجازي ومصطفى محمد بشأن الأولمبياد

الأحد، 27 يونيو 2021 - 20:54

كتب : وليد الحسيني

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن عدم ورود خطابات من نادي جالاتاسراي التركي، بشأن رفض مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق، مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر الأوليمبي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يصلنا أي خطابات من جالاتاسراي في هذا الشأن حتى الآن".

وأوضح "في المقابل، وصلنا خطاب من اتحاد جدة بالموافقة على مشاركة أحمد حجازي في الأولمبياد".

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ويلعب أحمد حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الشهر الجاري من وست بروميتش الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى تفعيل اتحاد جدة بند شراء اللاعب وأنه مستمر حتى صيف 2023.

وأكد المصدر أن ليفربول قد خاطب اتحاد الكرة قبل فترة، برفض مشاركة محمد صلاح في المسابقة.

وفي وقت سابق، كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة “ليفربول لا يرحب بمشاركة محمد صلاح في الأولمبياد".

وأضاف "فرص مشاركة مصطفى مهاجم جالاتاسراي محمد في الأولمبياد أكبر بعض الشيء من محمد صلاح".

وكان محمد صلاح وأحمد حجازي، ضمن ثلاثي يستهدف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ضمهم للفريق خلال أولمبياد طوكيو 2020.

أما مصطفى محمد فهو من العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي، وكان هدافا لبطولة تحت 23 عاما في نوفمبر قبل الماضي في القاهرة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويعلن منتخب مصر عن قائمة اللاعبين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية يوم 30 يونيو الجاري.

منتخب مصر الأولمبي أحمد حجازي مصطفى محمد محمد صلاح
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