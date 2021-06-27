استراحة في الكونفدرالية – الرجاء (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء وبيراميدز، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية الشوط الأول

ق. 45 الرد من بيراميدز واختراق من إبراهيم عادل وتصويبة من داخل منطقة الجزاء بجانب القائم بقليل.

ق. 44 أووه القاائم يمنع الأول للرجاء. عرضية، قابلها بن مالانجو برأسية في القائم الأيمن لـ أحمد الشناوي.

ق. 27 رأسية من بن مالانجو بجانب القائم.

ق. 13 انطلاقة من سقيان رحيمي على الجهة اليسرى وتوصويبة بوجه القدم الخارجي بجانب القائم.

بداية المباراة