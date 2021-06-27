مباشر في الدوري - سموحة (0)-(1) الإسماعيلي.. أصحاب الأرض يهدرون التعادل

الأحد، 27 يونيو 2021 - 19:11

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - إيهاب جلال يختار 23 لاعبا لمواجهة سموحة الإسماعيلي: استمرار إيهاب جلال مع الفريق قرار المجلس الجديد فخر الدين بن يوسف: أتمنى الاستمرار في الإسماعيلي إذا استكملت مشواري في مصر عبد الرحمن مجدي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

ق. 40 فرصة خطيرة أخرى لسموحة انتهت بتصويبة من أطهر الطاهر في يد محمد فوزي.

ق. 39 انطلاقة من مصطفى فتحي وتصويبة عرضية مرت من الجميع.

ق. 35 رأسية من فخر الدين بن يوسف بجانب القائم.

ق. 23 جووووول أووول للإسماعيلي. عرضية من محمد عادل، قابلها بينسون شيلونجو برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 13 عبد الكبير الوادي يخترق ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

بداية المباراة

في الدوري سموحة الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إي بي سي: سيبايوس أتم اتفاقه مع بيتيس 16 دقيقة | الدوري الإسباني
البنك الأهلي يهزم طلائع الجيش ويشعل صراع البقاء 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سموحة (0)-(1) الإسماعيلي.. أصحاب الأرض يهدرون التعادل 39 دقيقة | الدوري المصري
لتعويض رحيل حكيمي.. سكاي: إنتر يريد التعاقد مع بيليرين 42 دقيقة | ميركاتو
مباشر يورو 2020 - هولندا (0)-(2) التشيك.. جووووووووووووول الثاني 2 ساعة | يورو 2020
مصطفى محمد يغادر لقاء دينامو بوخارست الودي للإصابة 2 ساعة | المحترفون
طائرة - المسؤول الإعلامي للاتحاد الإفريقي لـ في الجول: لهذا السبب لم تتأجل مباراة مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
انتهت في الدوري - الجيش (0)-(2) البنك الأهلي.. فوز هام 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك