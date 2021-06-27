استراحة في الدوري - سموحة (0)-(1) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 40 فرصة خطيرة أخرى لسموحة انتهت بتصويبة من أطهر الطاهر في يد محمد فوزي.

ق. 39 انطلاقة من مصطفى فتحي وتصويبة عرضية مرت من الجميع.

ق. 35 رأسية من فخر الدين بن يوسف بجانب القائم.

ق. 23 جووووول أووول للإسماعيلي. عرضية من محمد عادل، قابلها بينسون شيلونجو برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 13 عبد الكبير الوادي يخترق ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

بداية المباراة