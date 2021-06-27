انتهت في الدوري - سموحة (0)-(3) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الأحد، 27 يونيو 2021 - 19:11

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - إيهاب جلال يختار 23 لاعبا لمواجهة سموحة الإسماعيلي: استمرار إيهاب جلال مع الفريق قرار المجلس الجديد فخر الدين بن يوسف: أتمنى الاستمرار في الإسماعيلي إذا استكملت مشواري في مصر عبد الرحمن مجدي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي بثلاثية

ق. 87 الثااااالث عن طريق شكري نجيب.

ق. 85 جوووول ثااااني للإسماعيلي عن طريق فخر الدين ين يوسف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 فرصة خطيرة أخرى لسموحة انتهت بتصويبة من أطهر الطاهر في يد محمد فوزي.

ق. 39 انطلاقة من مصطفى فتحي وتصويبة عرضية مرت من الجميع.

ق. 35 رأسية من فخر الدين بن يوسف بجانب القائم.

ق. 23 جووووول أووول للإسماعيلي. عرضية من محمد عادل، قابلها بينسون شيلونجو برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 13 عبد الكبير الوادي يخترق ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

بداية المباراة

في الدوري سموحة الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
آس: بيكيه سيغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا – ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد.. ولفرهامبتون أمام توتنام 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يد - مدرب برشلونة يتحدث عن مميزات علي زين 36 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل توتنام – لوريس أساسي في مباراة خاصة.. وسون يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – برونو أساسي.. ومارسيال يقود الهجوم أمام ساوثامبتون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دروجبا يوجه رسالة لـ صلاح وماني مع اقترابهما من تحطيم رقمه القياسي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الاتحاد السكندري يستهدف ثلاثي المصري ساعة | الدوري المصري
سبورت: جريزمان اختفى ولم يظهر في موقعة سان ماميس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك