استراحة في الدوري - طلائع الجيش (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 27 يونيو 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع في الدوري بـ 34 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي في السابع عشر بـ 19 نقطة.

--

نهاية الشوط الأول

ق. 28 ركنية قابلها أحمد علي برأسية، وتابعها دبش بقدمه أمام المرمى، لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة.

ق. 22 تصويبة قوية من مهند لاشين، يتصدى لها الزنفلي إلى ركنية.

ق9: أحمد علي جوووووول الأول للبنك الأهلي

ق8: ضربة جزاء للبنك الأهلي بعد ارتطام الكرة في يد أحمد علاء الدين.

انطلاق المباراة

طلائع الجيش البنك الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر يورو 2020 - هولندا (0) - (0) التشيك.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | يورو 2020
مصطفى محمد يغادر لقاء دينامو بوخارست الودي للإصابة 29 دقيقة | المحترفون
طائرة - المسؤول الإعلامي للاتحاد الإفريقي لـ في الجول: لهذا السبب لم تتأجل مباراة مصر 55 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة في الدوري - طلائع الجيش (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مدرب كايزر تشيفز: الرحلة لم تكن سهلة.. ومرتاحون لمواجهة الأهلي كفريق غير مرشح ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يورو 2020 - شيك وباراك يقودان التشيك.. ومالين في هجوم هولندا ساعة | يورو 2020
لماذا يتدرب حراس سويسرا بنظارات سوداء ساعة | يورو 2020
في الجول يكشف – فرمان من كاتيرون بشأن الصفقات بسبب مباريات الدوري ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك