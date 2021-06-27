استراحة في الدوري - طلائع الجيش (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع في الدوري بـ 34 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي في السابع عشر بـ 19 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق. 28 ركنية قابلها أحمد علي برأسية، وتابعها دبش بقدمه أمام المرمى، لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة.

ق. 22 تصويبة قوية من مهند لاشين، يتصدى لها الزنفلي إلى ركنية.

ق9: أحمد علي جوووووول الأول للبنك الأهلي

ق8: ضربة جزاء للبنك الأهلي بعد ارتطام الكرة في يد أحمد علاء الدين.

انطلاق المباراة