مدرب كايزر تشيفز: الرحلة لم تكن سهلة.. ومرتاحون لمواجهة الأهلي كفريق غير مرشح

شدد آرثر زواني المدرب المساعد لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن رحلة فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لم تكن سهلة، كما أكد أن فريقه "مرتاح" لمواجهة الأهلي في 17 يوليو المقبل، كفريق غير مرشح للقب.

وقال زواني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "الرحلة لم تكن سهلة بالنسبة لنا، كنا نعرف أننا نواجه أحد أقوى فرق إفريقيا وهو الوداد. دفاعهم قوي وهجومهم كذلك، لذا كنا نعرف أننا إذا منحناهم أي مساحات سيعاقبوننا وذلك كان مفتاح تأهلنا للنهائي".

وأكمل مساعد ستيوارت باكستر "في مباراة العودة عرفنا أننا إذا منعناهم من التسجيل في أول 25 دقيقة سيبدأوا في الضغط الشديد علينا ويتركون لنا المساحات في الخلف. أردنا التسجيل ونعلم أننا لم نخلق فرصا كافية للتسجيل، لكن عدم تلقي أهداف كان كافيا لنا للتأهل للنهائي".

وأتم "سنواجه الأهلي كفريق غير مرشح للقب، لكننا في مركز مريح بالنسبة لنا. لدينا 3 أسابيع ونصف للتجهيز لمواجهة الأهلي".

وتأهل كايزر تشيفز لأول مرة لنهائي الأبطال ليضرب موعدا مرتقبا مع الأهلي في 17 يوليو المقبل في الدار البيضاء بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 14 في تاريخه بعدما تغلب على الترجي التونسي في إياب نصف النهائي بثلاثية دون رد.