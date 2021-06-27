خبر في الجول – جلسة استماع جديدة في شكوى ماريتيمو ضد الزمالك الأربعاء

الأحد، 27 يونيو 2021 - 14:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد إبراهيم مع سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

تعقد غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جلسة استماع جديدة في استئناف الزمالك ضد العقوبة الموقعة عليه، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي، بشأن لاعب الفريقين السابق، محمد إبراهيم.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

ماريتيمو
الزمالك

وعلم FilGoal.com أن جلسة الاستماع ستعقد يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، غرم فيفا الزمالك مليون دولار بسبب نفس القضية، قبل أن يستأنف الزمالك ضد الحكم.

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واحتج النادي البرتغالي لدى فيفا بسبب عدم تسديد الزمالك لـ350 ألف يورو من أموال صفقة عودة محمد إبراهيم للنادي الأبيض، قبل أن يتم تخفيض المبلغ.

محمد إبراهيم عاد من البرتغال إلى الزمالك عام 2015 قبل أن يرحل لـ مصر للمقاصة في 2019، قبل أن ينتقل منه لسيرميكا كليوباترا مطلع هذا الموسم.

محمد إبراهيم الزمالك ماريتمو
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