خبر في الجول – جلسة استماع جديدة في شكوى ماريتيمو ضد الزمالك الأربعاء

الأحد، 27 يونيو 2021 - 14:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد إبراهيم مع سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

تعقد غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جلسة استماع جديدة في استئناف الزمالك ضد العقوبة الموقعة عليه، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي، بشأن لاعب الفريقين السابق، محمد إبراهيم.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

ماريتيمو
الزمالك

وعلم FilGoal.com أن جلسة الاستماع ستعقد يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، غرم فيفا الزمالك مليون دولار بسبب نفس القضية، قبل أن يستأنف الزمالك ضد الحكم.

أخبار متعلقة
كليوباترا: لم تصلنا أي عروض رسمية لـ صالح جمعة أو محمد إبراهيم.. وهذا موقفنا وكيل محمد إبراهيم: انتقاله لـ الأهلي كان شبه منتهي وأمسك بالعصا من النصف.. واستغرب موقف المقاصة ضياء السيد: محمد إبراهيم لم يتحدث معي بشأن تواصله مع أي مسؤول من الزمالك

واحتج النادي البرتغالي لدى فيفا بسبب عدم تسديد الزمالك لـ350 ألف يورو من أموال صفقة عودة محمد إبراهيم للنادي الأبيض، قبل أن يتم تخفيض المبلغ.

محمد إبراهيم عاد من البرتغال إلى الزمالك عام 2015 قبل أن يرحل لـ مصر للمقاصة في 2019، قبل أن ينتقل منه لسيرميكا كليوباترا مطلع هذا الموسم.

محمد إبراهيم الزمالك ماريتمو
نرشح لكم
أخر الأخبار
بانون وأحداد يحصدان لقب البطولة العربية بعد تتويج الرجاء.. وخسارة حجازي ساعة | الدوري المصري
هدف متأخر وطرد يمنعان الهزيمة الأولى.. برشلونة يتعادل أمام بلباو ساعة | الدوري الإسباني
نهاية أطول بطولة في تاريخ الكرة.. الرجاء بطلا للعرب بسيناريو جنوني أمام اتحاد جدة ساعة | الوطن العربي
عمر كمال يعلن انتقاله إلى الزمالك "فضلتهم لأن طموحي بلا حدود" 2 ساعة | الدوري المصري
احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية 2 ساعة | المحترفون
جيسوس: احتاج إلى راحة.. أنا آخر العائدين من الإجازة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سموحة يخطف الثالث بثلاثية في الجونة.. والمقاولون يحتفل بالبقاء أمام المقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
المصري يكشف لـ في الجول تطورات تجديد علي ماهر.. والاستعداد للموسم المقبل 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا
قد ينال إعجابك