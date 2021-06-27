عبد الحفيظ: كان يجب نقلق من الترجي.. وذهبت للحكم لتخوفي من هذا الأمر

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أنه كان يشعر بالقلق قبل مواجهة الترجي رغم فوز الفريق الأحمر في تونس.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في إياب نصف النهائي بثلاثية دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "كانوا يسألوني لماذا تشعر بالقلق بعد فوز الأهلي في تونس، وإجابتي هي يجب أن نشعر بالقلق لأننا نلعب ضد بطل إفريقيا في 2018 و2019".

وأضاف "وصلنا إلى النقطة الأخيرة في البطولة ولكن حتى الآن لم نتوج باللقب".

وأكد "أمامنا وقفة محلية مهمة جدا في مشوار الفريق في الدوري ستبدأ بمواجهة بيراميدز المهمة جدا في مشوار الحفاظ على اللقب".

وواصل "يجب أن تكون شخصية فريقك قوية جدا ليس فقط في الهجوم ولكن في الدفاع ويجب أن تمتلك القدرات التي تجعلك تلعب جيدا سواء في الهجوم أو الدفاع".

واستمر في تصريحاته "لا أعرف لماذا لم يحتسب الحكم ركلة الجزاء أمام الترجي بشكل مباشر".

وأشار "نقاشي مع الحكم لم يكن هل سيحتسب ركلة الجزاء أم لا لأنني كنت متأكد أنه سيحتسبها بمجرد مشاهدة الفيديو، ولكني كنت أريد أن أعرف هل سينفذ القانون بالكامل أم لا لأن الدفع مباشر من الجزء العلوي للمهاجم وهذا سبب طرد مدافع الترجي".

وأكد "أكرم توفيق من نجوم مباراتي الترجي رغم أنه شارك منذ فترة غياب طويلة، وكذلك أجايي وكهربا والشحات لعبوا بشكل جيد عند مشاركتهم في المباراة".

وأوضح "لا نريد أن نقع في الفخ الذي وقع فيه باقي الفرق أمام كايزر تشيفز، بداية من الحديث أن الفريق لن يتخطى دور المجموعات ثم لن يتخطى سيمبا ولن يهزم الوداد والآن وصل للنهائي".

وأتم تصريحاته "سوف نستعد بشكل مميز لنهائي إفريقيا وندرس كل تفاصيل المواجهة ويجب أن نستعد بشكل جيد وأن يكون ذهن الفريق حاضرا لأننا سنلعب ضد هذا الفريق للمرة الثانية فقط في التاريخ".