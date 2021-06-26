مباشر يورو 2020 - إيطاليا (2)-(0) النمسا.. دوناروما يتألق

السبت، 26 يونيو 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

سبيناتزولا مع إيطاليا أمام النمسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا والنمسا في ثمن نهائي يورو 2020.

المباراة تقام على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وسيلتقي الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مواجهة بلجيكا والبرتغال في ربع النهائي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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ق. 105 تصويبة قوية من لويس شوب تصدى لها دوناروما ببراعة.

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 105 جووووول ثااااني عن طريق ماتيو بيسينا بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة بيسراه في المرمى.

ق. 104 كرة ثابتة رائعة من إنسيني يتصدى لها بوشمان إلى ركنية.

ق. 95 جووووووول أووووول ليوفنتوس عن طريق كييزا. راوغ داخل الست ياردات وسدد في المرمى.

ق. 94 كييزا يسدد والحارس يتصدى.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل والاحتكام للوقت الإضافي.

ق. 90 أليساندرو شوف يشارك بدلا من كريستوف بومجارتنر.

ق. 82 فيديريكو كييزا وبيلوتي يشاركان بدلا من بيراردي وإيموبيلي.

ق. 81 عرضية رائعة من سبينازولا، يقابلها بيلوتي بخلفية مزدوجة سيئة.

ق. 68 لوكاتيللي وبيسينا يشاركان بدلا من فيراتي وباريلا.

تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق. 66 جوووول أووول للنمسا. عرضية قابلها ألابا برأسية، وتابعها أرناوتوفيتش بالرأس في المرمى مسجلا الأول.

ق. 65 تصويبة من ألابا في العارضة.

ق. 55 ركنية إيطالية، يقابلها بونوتشي برأسية فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 تصويبة رااائعة من إيموبلي في القائم الأيمن.

ق. 18 طولية إلى أرناوتوفيتش الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 13 تصويبة مباشرة من إنسيني في يد الحارس.

ق. 10 فرصة أولى لإيطاليا من سبيناتزولا الذي مر بمهارة وسدد بجانب المرمى.

بداية المباراة

إيطاليا النمسا يورو 2020
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