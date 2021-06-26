مباشر يورو 2020 - إيطاليا (0)-(0) النمسا.. القائم يمنع الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا والنمسا في ثمن نهائي يورو 2020.

المباراة تقام على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وسيلتقي الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مواجهة بلجيكا والبرتغال في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

_ _ _

ق. 32 تصويبة رااائعة من إيموبلي في القائم الأيمن.

ق. 18 طولية إلى أرناوتوفيتش الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 13 تصويبة مباشرة من إنسيني في يد الحارس.

ق. 10 فرصة أولى لإيطاليا من سبيناتزولا الذي مر بمهارة وسدد بجانب المرمى.

بداية المباراة