استراحة في إفريقيا - الأهلي (1) (0) الترجي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية الشوط الأول

ق 40: خروج أنيس البدري ونزول أمين بن حميدة في أول تغيير للترجي.

ق 37: جوووووووووووووووووووووول معلول والأول من ركلة جزاء للأهلي.

ق 35: ركلة جزاء للأهلي وطرد للإلياس شتي مدافع الترجي.

ق 32: مطالبات من الأهلي بركلة جزاء بعد عرقلة إلياس شتي لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء، والحكم يعود لتقنية الفيديو.

ق 30: كرة طولية من معلول داخل منطقة الجزاء إلى حمدي فتحي الذي أرسل عرضية أرضية أبعدها الحارس قبل لاعبي الأهلي.

ق 28: تسديدة مباغتة من رؤوف بن غيث لكن الشناوي يبعدها لركنية.

ق 27: أكرم توفيق يخطف الكرة من لاعب الترجي لتصل إلى السولية ثم أفشة الذي يمرر بينية إلى محمد شريف لكن الحارس يصل لها أولا

ق 25: ركلة حرة مباشرة للأهلي.. يسددها أفشة لكن تصطدم بالحائط البشري.

ق 15: بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر بعد عرقلة محمد بن رمضان في منتصف الملعب.

ق 10: ضغط تونسي بحثا عن الهدف الأول.

انطلاق المباراة