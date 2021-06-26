تشكيل الترجي – توجوي يقود الهجوم.. والبدري أساسي أمام الأهلي

السبت، 26 يونيو 2021 - 19:51

كتب : محمد عبد العظيم

الترجي

يقود ويليام توجوي هجوم الترجي أمام الأهلي، فيما يبدأ أنيس البدري كأساسي.

أعلن معين الشعباني مدرب الترجي، تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي بعد قليل.

تشكيل الترجي شهد بدء حمدو الهوني، وأنيس البدري كأساسيين، فيما يقود ويليام توجوي الهجوم.

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ويبدأ محمد علي بن رمضان بجانب عبد الرؤوف بن غيث في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس: معز بن شريفية.

الدفاع: إلياس شتي – خليل شمام – عبد القادر بدران – حمدي النقاز.

الوسط: فوسيني كوليبالي.

أمامه: محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث.

الهجوم: حمدو الهوني – ويليام توجوي – أنيس البدري.

الأهلي الترجي في إفريقيا
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