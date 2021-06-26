تشكيل الأهلي – عودة أفشة كأساسي أمام الترجي

السبت، 26 يونيو 2021 - 19:44

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبو الأهلي بهدف محمد شريف في مرمى الترجي

يعود محمد مجدي "أفشة" لتشكيل الأهلي أمام الترجي، فيما يستمر أكرم توفيق كظهير أيمن.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد عودة أفشة كأساسي في اللقاء، فيما يستمر أكرم توفيق كظهير أيمن.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج.

أمامهما: محممد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: ورامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد.

الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - جونيور أجايي - حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن.

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