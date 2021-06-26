كأس العرب للشباب – مصر تنهي المجموعات بالفوز على موريتانيا

السبت، 26 يونيو 2021 - 18:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

يوسف محمد يحتفل بهدف منتخب مصر للشباب الثاني في النيجر

أنهى منتخب مصر للشباب، دور المجموعات لكأس العرب للشباب بالعلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأحرز الأهداف كل من يوسف محمد هدفين، وهدف لكل من أحمد عبد الحميد، وعبد الجواد عبد الجواد.

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وشهد التشكيل مشاركة الحارس محمد مسلم كاباكا بدلا من أحمد نادر السيد الذي حرس مرمى المنتخب في أول مباراتين.

تقدم يوسف محمد بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز يوسف محمد تقدم مصر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 31 بنفس الطريقة.

وفي الدقيقة الـ 40 أحرز أحمد عبد الحميد الهدف الثالث بعدما انطلق من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في المرمى.

وفي الشوط الثاني أنهى عبد الجواد عبد الجواد رباعية منتخب مصر تحديدا في الدقيقة الـ 80 برأسية بعد متابعة لتصدي حارس موريتانيا.

وسجل بلال مولود هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة الـ 83 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد يوسف محمد إلى الهدف الثالث ليتصدر قائمة هدافي البطولة، بجانب كل من محمود عادل لاعب جرز القمر، ومحمود راديد لاعب المغرب، وسليمان فاي لاعب السينغال.

وأنهي منتخب مصر دور المجموعات متصدرا للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بينما تأهل الجزائر في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

ويواجه منتخب مصر في دور ربع النهائي ثاني المجموعة الثانية والتي تضم كل من المغرب، والإمارات، وطاجاكستان، جيبوتي.

كأس العرب منتخب مصر
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