انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة
السبت، 26 يونيو 2021 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الزمالك والاتحاد السكندري.
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 81-79.
ق. 0:40 81-79 للاتحاد.
ق. 0:46 - 81-77 للاتحاد.
ق. 1:05 - 80-77 للاتحاد.
ق. 2:01 - 78-73 للاتحاد.
ق. 4:35- 71-70 للزمالك.
ق. 5:35 - 68-66 للاتحاد.
ق. 8:48 - 65-62 للزمالك.
ق. 9:36 - 62-62
بداية الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
ق. 0:20 - 61-58 للاتحاد
ق. 2:07 - 59-56 للاتحاد.
ق. 5:36 - 51-49 للاتحاد.
ق. 6:43 - 51-45 للاتحاد.
ق. 8:29 - 49-38 للاتحاد.
بداية الفترة الثالثة
بداية الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول
ق. 0:41 - 38-34 للاتحاد.
ق. 1:35 - 38-34 للاتحاد.
ق. 2:07 - 38-31 للاتحاد
ق. 3:45 - 33-29 للاتحاد.
ق. 6:11 - 27-24 للزمالك.
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
ق. 6:48 - 10-4 للزمالك.
بداية المباراة