مباشر في إفريقيا – كايرز تشيفز (0) (0) الوداد.. الحارس يتألق أمام تسديدة الحسوني

السبت، 26 يونيو 2021 - 17:30

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كايزر تشيفز والوداد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق 20: تسديدة أيمن الحسوني من خارج الـ 18 يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

ق 13: تسديدة من أوناجم من خارج منطقة الجزاء في متصف المرمى يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 5: هجوم الوداد يصغط على حارس كايرز تشيفز الذي يمرر بالخطأ لتصل إلى وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء دون رقابة فيسدد برعونة لتصل سهلة في يد الحارس.

ق 3: ركنية لكايزر تشيفز تصل إلى نوركوفيتش الذي يسدد بقدمه دون رقابة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

بداية المباراة

في إفريقيا كايزر تشيفز الوداد
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