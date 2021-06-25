مؤتمر الشعباني: الأهلي والترجي يستحقان الوصول لنهائي دوري الأبطال.. ولا أفكر في ركلات الترجيح

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 22:42

كتب : حسام نور الدين

معين الشعباني مدرب الترجي أمام الزمالك

شدد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي على أن حظوظ الفريق لا زالت قائمة في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي في الذهاب على ملعب رادس بهدف دون رد، ويلتقي الفريقان غدا السبت، في تمام التاسعة مساءً على ملعب الأهلي WE السلام.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي: "المباراة صعبة على الفريقين مثل مباراة الذهاب بالضبط، المباراة غدا بين كبار إفريقيا وكلاهما يستحق أن يخوض النهائي، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية ونحافظ على حقوقنا في التأهل للنهاية".

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وأضاف "قادرون على تعويض الغيابات مع مثل تلك الظروف، وواجهنا نفس الوضع في مباراة الذهاب بعدد من الغيابات".

وأكمل "الظروف التي طرأت على حضور الجماهير لمباراة الغد يؤثر إيجابيا لنا وسلبيا على الأهلي، لكن ليس بالفرق الملحوظ، الترجي لا يستسلم ويلعب على الألقاب وهذا هدفنا أمام جمهورنا وأمام تاريخ النادي العظيم".

وتُلعب مباراة الغد بدون حضور جماهيري، بينما أقيمت مباراة الذهاب بحضور 5000 مشجع.

وتابع "سنلعب على حظوظنا للوصول إلى النهائي، الـ 90 دقيقة القادمة نخوضها لسمعة وتاريخ الترجي وكل شيء وارد".

وواصل "خسرنا أمام الأهلي وعوضنا والعكس صحيح لذلك أصبح اللعب في مصر أو تونس سهل علي الفريقين، وما يرجح كفة فريق عن الآخر هو النتيجة النهائية عقب نهاية المباراة".

واختار أصعب مباراة للترجي في النسخة الحالية من دوري الأبطال: "أصعب مباراة لنا وقدمنا بها مجهود كبير كانت العودة أمام شبيبة بلوزداد في ربع النهائي، وبعدها خضنا عدة مباريات محلية فضلا عن تجمع المنتخب وهذا ما قلل من التحضيرات للأهلي في المباراة السابقة، وهذه ليست مبررات لكنه ما حدث".

وأردف "أرفض أن يفسر أي شخص أن جماهير الترجي أثرت علينا سلبا في تونس، أدعو الجميع لزيارة تونس لأجل معرفة ما تقدمه جماهير الترجي للاعبين من دعم".

وأكمل "كل مباراة تفرض علينا متغيرات وظروفها كيف نتعامل معها، بالتأكيد هناك تعديلات لمباراة الغد فنيا وتكتيكيا تخص هذه المباراة ولا أفكر إذا كنت سألعب ضربات ترجيح أم لا. لكن سأجتهد لأجل الجماهير التي حفزتنا قبل السفر".

واستدرك "خسرنا شوط في تونس ونلعب الشوط الثاني غدا في القاهرة لأجل الوصول إلى ما نتمناه بالتعويض والصعود إلى النهائي، جمهور الترجي طالبنا بتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد وأتمنى أن نكون سبب فرحتهم لهذا الدعم الكبير".

وأتم "رسالتي للاعبين بالتركيز في الشوط الثاني للمباراة الذي يقام في القاهرة لأن الفرصة لا تزال بين أيدينا لخوض للمباراة النهائية هذا الموسم".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الأقل من أجل حصد بطاقة التأهل للمرة الثانية تواليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يسعى الترجي للفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل.

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