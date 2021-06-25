مؤتمر الشناوي: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد.. ومباراة الغد ستكون أصعب من الذهاب

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:59

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي

شدد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي على جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي ضيفه الترجي غدا السبت في التاسعة مساء على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أوقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة الترجي غدا غاية في الصعوبة، ونحن ندرك هذا جيدا ونعلم أن لكل مباراة ظروفها".

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وأوضح "حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب كنا نتطلع إليها قبل اللقاء، ومن ثم نسعى جاهدين لتكرار الأمر غدا السبت في مباراة العودة".

وفاز الأهلي ذهابا في رادس بنتيجة 1-0 بفضل هدف محمد شريف.

وواصل "لاعبو الأهلي الكبار عقدوا عدة جلسات مع زملائهم اللاعبين لتحفيزهم لمباراة الغد، والجميع جاهز ويدرك جيدا أهمية وصعوبة المباراة".

وأردف "نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد، ولهذا طوينا مباراة الذهاب التي أقيمت في أجواء جماهيرية صعبة، ونعلم أن لدينا مباراة مهمة جدا غدا نسعى خلالها لتحقيق هدفنا بحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية".

واختتم "مباراة الغد ستكون أصعب من مباراة الذهاب، ولهذا تركيزنا غدا سيكون أكبر من نظيره في مباراة الذهاب، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الأقل من أجل حصد بطاقة التأهل للمرة الثانية تواليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يسعى الترجي للفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل.

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