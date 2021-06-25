مؤتمر الشناوي: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد.. ومباراة الغد ستكون أصعب من الذهاب

مؤتمر الشناوي: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد.. ومباراة الغد ستكون أصعب من الذهاب
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:59
كتب : حسام نور الدين
شدد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي على جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
ويستضيف الأهلي ضيفه الترجي غدا السبت في التاسعة مساء على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أوقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة الترجي غدا غاية في الصعوبة، ونحن ندرك هذا جيدا ونعلم أن لكل مباراة ظروفها".
وأوضح "حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب كنا نتطلع إليها قبل اللقاء، ومن ثم نسعى جاهدين لتكرار الأمر غدا السبت في مباراة العودة".
وفاز الأهلي ذهابا في رادس بنتيجة 1-0 بفضل هدف محمد شريف.
وواصل "لاعبو الأهلي الكبار عقدوا عدة جلسات مع زملائهم اللاعبين لتحفيزهم لمباراة الغد، والجميع جاهز ويدرك جيدا أهمية وصعوبة المباراة".
وأردف "نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد، ولهذا طوينا مباراة الذهاب التي أقيمت في أجواء جماهيرية صعبة، ونعلم أن لدينا مباراة مهمة جدا غدا نسعى خلالها لتحقيق هدفنا بحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية".
واختتم "مباراة الغد ستكون أصعب من مباراة الذهاب، ولهذا تركيزنا غدا سيكون أكبر من نظيره في مباراة الذهاب، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل".
ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الأقل من أجل حصد بطاقة التأهل للمرة الثانية تواليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
فيما يسعى الترجي للفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل.