انتهت في الدوري - المصري (2) (3) الإنتاج الحربي.. فوز غائب للإنتاج
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 85: جووول قاتل للإنتاج الحربي.. غنام محمد يرسل عرضية قوية يفشل أحمد مسعود حارس المصري في التعامل معها ويتابعها رجب محمد في الشباك.
ق 69: جووول مصطفى البدري يُعدل النتيجة للإنتاج الحربي من انفراد بأحمد مسعود بعد خطأ من إسلام صلاح.
ق 64: فرصة محققة للمصري عن طريق عمر كمال عبد الواحد الذي يسدد من الجهة اليسرى كرة قوية تمر بجوار القائم.
ق 53: جول للمصري عن طريق حسن علي لكن ألغاه الحكم بسبب لمسة يد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: جووول إسلام صلاح يسجل هدف المصري الثاني.. عرضية يمهدها جريندو برأسية إلى إسلام صلاح الذي يسجل بسهولة من داخل منطقة الست ياردات.
ق 37: أحمد جمعة يهدر ركلة جزاء للمصري ليظل التعادل سائدا.
ق 36: ركلة جزاء للمصري عقب عرقلة جريندو في منطقة الجزاء.
ق 33: جووول التعادل للإنتاج الحربي، عرضية من الجهة اليمنى يودعها حميد ماو برأسه في الشباك.
ق 31: جووول أول للمصري من ركلة جزاء عن طريق عمر كمال عبد الواحد.
ق 30: ركلة جزاء للمصري بعد لمس مدافع الإنتاج الحربي الكرة بيده.
ق 28: عرضية تمرمن الجميع لتصل لعمر كمال جناح المصري الذي يسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية، في أخطر فرص اللقاء.
ق 15: استحواذ للمصري لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الإنتاج
بداية اللقاء