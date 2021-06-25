مباشر في الدوري - المصري (2) (1) الإنتاج الحربي.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:47

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أوستين أموتو في أسوان

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول إسلام صلاح يسجل هدف المصري الثاني.. عرضية يمهدها جريندو برأسية إلى إسلام صلاح الذي يسجل بسهولة من داخل منطقة الست ياردات.

ق 37: أحمد جمعة يهدر ركلة جزاء للمصري ليظل التعادل سائدا.

ق 36: ركلة جزاء للمصري عقب عرقلة جريندو في منطقة الجزاء.

ق 33: جووول التعادل للإنتاج الحربي، عرضية من الجهة اليمنى يودعها حميد ماو برأسه في الشباك.

ق 31: جووول أول للمصري من ركلة جزاء عن طريق عمر كمال عبد الواحد.

ق 30: ركلة جزاء للمصري بعد لمس مدافع الإنتاج الحربي الكرة بيده.

ق 28: عرضية تمرمن الجميع لتصل لعمر كمال جناح المصري الذي يسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية، في أخطر فرص اللقاء.

ق 15: استحواذ للمصري لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الإنتاج

بداية اللقاء

المصري الإنتاج الحربي الدوري المصري في الدوري
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